"Группа Лимы" обсудит ситуацию в Венесуэле после выборов в конце октября

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Входящие в "Группу Лимы" 12 стран Америки 26 октября в Торонто обсудят ситуацию в Венесуэле, сообщил в понедельник представитель МИД Канады.

По его словам, на встрече соберутся министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая и Перу.

Портал Nacional отмечает, что данное решение было оглашено после состоявшихся в Венесуэле выборов губернаторов. По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — подсчет продолжается. Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

В августе по итогам региональной встречи в столице Перу ряда государств Южной и Северной Америки был подписан документ, в котором говорится, что страны-подписанты будут признавать легитимным только венесуэльский парламент, а не созванное в этой стране национальное учредительное собрание. Страны договорились не поддерживать Венесуэлу в различных региональных и международных механизмах и продолжать внимательно следить за ситуацией в этой стране.