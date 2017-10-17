Airbus и Bombardier станут партнерами в производстве самолетов CSeries

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейская компания Airbus и канадская Bombardier Inc. будут совместно реализовывать проект по производству самолетов CSeries, при этом Airbus приобретет большую часть акций в предприятии, сообщается в заявлении на сайте Bombardier.
Отмечается, что договор между компаниями был подписан в понедельник. По официальным данным, в течение следующих 20 лет ожидается представить шесть тысяч новых самолетов. Штаб-квартира CSALP и основное производство останется в Квебеке.
Президент и генеральный директор Bombardier Ален Бельмар (Alain Bellemare) также назвал европейскую компанию "идеальным партнером".
Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Airbus — европейский авиастроительный концерн, базирующийся во Франции.