Airbus и Bombardier станут партнерами в производстве самолетов CSeries

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Европейская компания Airbus и канадская Bombardier Inc. будут совместно реализовывать проект по производству самолетов CSeries, при этом Airbus приобретет большую часть акций в предприятии, сообщается в заявлении на сайте Bombardier.

"Airbus приобретет 50,01% акций предприятия CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP). Bombardier и Investissement Québec (инвестиционное агентство правительства провинции Квебек — ред.) будут владеть примерно 31% и 19% соответственно", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что договор между компаниями был подписан в понедельник. По официальным данным, в течение следующих 20 лет ожидается представить шесть тысяч новых самолетов. Штаб-квартира CSALP и основное производство останется в Квебеке.

"Это беспроигрышный вариант для всех! CSeries с его прогрессивным дизайном и отличными экономическими характеристиками отлично подходит нашей семье узкофюзеляжных воздушных судов и быстро расширяет предложение наших услуг на быстро растущем рынке. Я не сомневаюсь, что наше партнерство с Bombardier резко увеличит продажи и ценность этой программы", — заявил генеральный директор Airbus Том Эндерс.

Президент и генеральный директор Bombardier Ален Бельмар (Alain Bellemare) также назвал европейскую компанию "идеальным партнером".

Bombardier Inc. — канадская корпорация, один из мировых лидеров в производстве и предложении инновационных решений в области транспорта, от гражданских пассажирских самолетов и самолетов бизнес-класса до подвижного состава и оборудования для рельсового транспорта. Airbus — европейский авиастроительный концерн, базирующийся во Франции.