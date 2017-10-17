Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению добиться урегулирования в Карабахе

ООН, 17 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал проведение встречи лидеров Азербайджана и Армении по конфликту в Нагорном Карабахе и призвал их добиться мирного урегулирования ситуации.

Как сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, глава всемирной организации "приветствует встречу на высшем уровне в Женеве". "Он воодушевлен, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для сокращения напряженности на контактной линии", — говорится в заявлении Дюжаррика.

Гутерреш подчеркнул, что ООН поддерживает идущие посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвал "стороны, основываясь на позитивном импульсе саммита, достичь в ходе переговоров мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев провели в понедельник переговоры в Швейцарии по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Позже Саргсян заявил, что стороны "договорились принять меры для еще большего снижения напряженности, чтобы на передовой не было жертв". Саргсян отметил, что и он, и Алиев "в этом глубоко заинтересованы".

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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