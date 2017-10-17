МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Стивен Пирус, 59-летний житель штата Висконсин, который по версии следствия, убил жену и взорвал собственный дом, планировал жениться на россиянке, сообщает NBC со ссылкой на судебные документы. © РИА Новости / Григорий Дубовицкий В США россиянку обвиняют в похищении собственного ребенка

Преступление произошло в августе в городе Мадисон. Как полагает следствие, мужчина застрелил жену, после чего открыл бытовой газ в подвале и взорвал дом, чтобы замести следы. Полиция обнаружила тело и установила, что женщина умерла насильственной смертью, после чего Пирус был арестован и обвинен в убийстве, поджоге и опасном поведении. На допросе мужчина заявил, что супруга сама просила ее убить, так как страдала от депрессии.

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Согласно материалам полиции, в ходе обысков и изучения переписок Пируса следователи нашли откровенные фотографии девушки Ольги из России, а также сообщения, в которых они обсуждают ее переезд в США и будущую свадьбу. Отмечается, что Ольга была в Висконсине два года назад, когда, видимо, познакомилась с Пирусом. Вернуться обратно девушке мешали проблемы с визой.

Очередные слушания по делу Пируса запланированы на 1 ноября.