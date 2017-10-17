Морякам с арестованного в ОАЭ судна могут вернуть паспорта на этой неделе

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Ситуация с 7 моряками с арестованного в порту Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах судна "Кристал Ист" может разрешиться уже на этой неделе, сейчас судовладелец ищет агента для возвращения паспортов россиянам, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

Ранее Суханов сообщал, что семеро моряков обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться на родину в Приморье. В связи с банкротством компании "Находка-Портбункер" теплоход "Кристал Ист" был по исковому заявлению Газпромбанка арестован в порту Шарджа. Долг составляет более 14 миллионов долларов. Судебные приставы прибыли на борт и изъяли судовые документы моряков.

"Сейчас предпринимаются меры по возвращению паспортов моряков, для этого нужен агент, в том числе чтобы оформить им визы. Новый экипаж на замену этим морякам уже есть. То есть вопрос решается, подключилось и консульство РФ и компания "Находка-Портбункер". Сейчас ничего страшного в ситуации нет, и все понимают, что процесс небыстрый. У многих моряков еще не закончились контракты", — сказал Суханов.

По его словам, "возможно, что на этой неделе все разрешится".

"Продукты, вода и необходимое у моряков есть. Вчера судно должен был посетить инспектор от порта", — сказал собеседник.