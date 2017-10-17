Лагард отметила прогресс в реформах, проводимых в Греции

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в понедельник на встрече с премьером Греции Алексисом Ципрасом отметила прогресс в реформах, проводимых в стране его кабинетом, говорится в сообщении фонда, поступившем в РИА Новости.

"Я похвалила его (Ципраса) и греческий народ за заметный прогресс, достигнутый в реализации сложной политики, включая недавние реформы в области пенсионного обеспечения и подоходного налога. У нас была отличная и продуктивная встреча", — приводятся в сообщении слова Лагард.

Она напомнила, что МВФ недавно принципиально одобрил новые договоренности о поддержке программы греческого правительства, реализация которой вместе с соглашением с европейскими партнерами Греции по облегчению долгового бремени имеет важное значение для поддержки возвращения страны к устойчивому росту. Данная программа поможет Греции стать менее зависимой от внешнего финансирования. "Мы вместе будем стремиться к этой цели", — подытожила она.

Обсуждение ситуации в греческой экономике, государственного долга Греции, участие МВФ в третьей программе помощи, завершающейся летом 2018 года, а также третья оценка хода реформ имеет важное стратегическое значение для страны.

Ожидается, что 23 октября в Афины прибудут представители миссий кредиторов. Греция надеется завершить третью оценку до Рождества, чтобы не было проблем с кредитованием, которые могли бы внести нестабильность в экономическую ситуацию.

Основная часть визита Ципраса в США, который начался 15 октября — встреча с президентом Дональдом Трампом, она назначена на 17 октября. Переговоры Трампа и Ципраса продлятся, как ожидается, полтора часа. После этого президент США и премьер Греции сделают заявления для прессы.