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КНДР готова отказаться от ядерного оружия только после США

03:2017.10.2017
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© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фотоЗапуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service

ООН, 17 окт — РИА Новости. КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия в мире, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он также отверг возможность переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, северокорейский дипломат высказался в поддержку принятой в июле Конвенции о полном запрете ядерного оружия, а также отметил неприятие документа США. "КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерные оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", — заявил Ким Ин Рен.

Атомная подводная лодка ВМФ США Мичиган на военно-морской базе Пусан в Южной Корее
© REUTERS / Courtesy William Carlisle/U.S. Navy
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Обладание КНДР ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами, по его словам, "является оправданной мерой по самозащите". "Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", — подчеркнул представитель КНДР. "Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", — считает Ким Ин Рен.

"Пока враждебная линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", — заверил он. В этом году, по его словам, КНДР "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Вся территория США находится в зоне (полета — ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал Ким Ин Рен.

В сентябре глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что США объявили войну его стране, и поэтому Пхеньян имеет право сбивать боевые самолеты США вне северокорейского воздушного пространства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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