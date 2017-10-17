Киркук могли покинуть до ста тысяч курдов, заявил очевидец

КАИР, 17 окт — РИА Новости. До ста тысяч жителей Киркука курдской национальности могли покинуть город до вступления в него иракских силовиков в понедельник, об этом РИА Новости рассказал очевидец массового исхода жителей.

По словам собеседника агентства по имени Абдалла, движение плотного потока транспорта из легковых и грузовых автомобилей в сторону городов Эрбиль и Сулеймания не прекращалось вплоть до позднего вечера понедельника.

"Практически все курды покинули Киркук, процентов девяносто — девяносто пять. Это может быть цифра в пределах ста тысяч человек", — сказал свидетель происходящего в провинции.

По его словам, многие жители, покинули свои дома, опасаясь преследования со стороны шиитского ополчения аль-Хашд аш-Шааби "из-за участия курдского населения в референдуме о независимости".

В свою очередь жители арабской и туркоманской национальностей приветствовали иракских силовиков государственными флагами Ирака, устроив веселые празднества на улицах города, рассказал собеседник.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившегося в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

В городе введен комендантский час.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.