Трамп продлил на год санкции против колумбийской наркомафии

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции, введенные еще в 1995 году против колумбийской наркомафии.

"Действия крупных торговцев наркотиками, сосредоточенных в Колумбии, по-прежнему представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США и вызывают крайний уровень насилия, коррупции и вреда в США и за рубежом", — говорится в письме Трампа, направленном конгрессу.

Санкции в частности предусматривают замораживание активов лиц и организаций в американской юрисдикции, а также запрет лицам и организациям США на деловые контакты с ними.