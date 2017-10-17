Венесуэльские власти отменили продление "сухого закона"

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Венесуэльские власти в понедельник пересмотрели свое же решение продлить до 3 ноября действие "сухого закона" в стране, объявленного в минувшую пятницу перед выборами губернаторов.

"Подчеркиваем, что ограничения на сбыт алкогольных напитков на территории страны действуют до 16 октября (в Венесуэле в настоящий момент еще понедельник — ред.) в силу региональных выборов, продолжает действовать запрет на ношение огнестрельного оружия, предусмотренный публикацией в "Официальной газете" от 2 мая на 180 дней до 3 ноября", — написал глава МИД Венесуэлы Нестор Ревероль в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сам же Ревероль выступил с неожиданным заявлением, согласно которому действие "сухого закона" в стране было продлено до 3 ноября. "Сохраняются ограничения, установленные совместным решением министров обороны и внутренних дел, относительно потребления, сбыта и распространения алкогольных напитков, также как и манифестаций и собраний в общественных местах и ношения оружия до 3 ноября", — заявил он в телеобращении.

По последним официальным данным избирательных властей страны, проправительственная Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — подсчет продолжается. Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.