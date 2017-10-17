Венесуэльская оппозиция требует полного пересчета голосов по итогам выборов

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Оппозиционный блок Венесуэлы "Круглый стол демократического единства" требует полного пересчета голосов по итогам выборов губернаторов и отказывается до этого момента от переговоров с властями, заявил в понедельник представитель блока Анхель Оропеса.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — подсчет продолжается. Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

"Мы требуем полного качественного и количественного пересчета голосов с международным подтверждением, мы не будем участвовать ни в каком процессе переговоров, пока не будут приняты эти условия", — зачитал Оропеса обращение оппозиции к венесуэльцам.

Представитель оппозиции также попросил поддержки у народов, парламентов и правительств мире, а также призвал продолжить санкции и давление на режим президента Николаса Мадуро. "Мы направим специальную делегацию для встреч с демократическими правительствами мира", — заметил Оропеса.