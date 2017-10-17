ОАГ не признала итоги выборов губернаторов в Венесуэле

Жители Каракаса на одном из избирательных участков города во время губернаторских выборов

Жители Каракаса на одном из избирательных участков города во время губернаторских выборов

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) не признает итоги региональных выборов, состоявшихся в Венесуэле в минувшее воскресенье, заявил генсек этого блока Луис Альмагро.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — подсчет продолжается. Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

"Не могут быть признаны результаты выборов в стране, где нет гарантий эффективного функционирования демократии", — заявил Альмагро в своем видеообращении.

По его словам, ОАГ продолжит ранее объявленную линию в отношении официального Каракаса. К их числу относятся поддержка действий в части обвинений властей страны в преступлениях против человечности, продвижение санкций против венесуэльского режима, поддержка демократических институтов Венесуэлы, которые сейчас вынуждены функционировать в изгнании.