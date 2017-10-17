ОАГ не признала итоги выборов губернаторов в Венесуэле

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) не признает итоги региональных выборов, состоявшихся в Венесуэле в минувшее воскресенье, заявил генсек этого блока Луис Альмагро.
"Не могут быть признаны результаты выборов в стране, где нет гарантий эффективного функционирования демократии", — заявил Альмагро в своем видеообращении.
По его словам, ОАГ продолжит ранее объявленную линию в отношении официального Каракаса. К их числу относятся поддержка действий в части обвинений властей страны в преступлениях против человечности, продвижение санкций против венесуэльского режима, поддержка демократических институтов Венесуэлы, которые сейчас вынуждены функционировать в изгнании.