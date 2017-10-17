Пушков посоветовал Павленскому прибить себя к Статуе свободы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал в своем микроблоге в Twitter российскому художнику-акцинисту Петру Павленскому, поджегшему вход во французский ЦБ Banque de France, прибить себя к Статуе свободы в США.

"Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе свободы — это инсталляция!", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть.Вот прибить себя к Статуе свободы —это инсталляция! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 октября 2017 г.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

Акционизм — форма современного искусства, берущая начало в выступлениях дадаистов и абстракционистов, где художник с помощью действия сам становится субъектом или объектом произведения. Иногда целью акции может служить не само произведение, а художественное высказывание, зачастую имеющее политический, социальный или культурный контекст.