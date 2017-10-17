Пушков посоветовал Павленскому прибить себя к Статуе свободы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал в своем микроблоге в Twitter российскому художнику-акцинисту Петру Павленскому, поджегшему вход во французский ЦБ Banque de France, прибить себя к Статуе свободы в США.
"Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть. Вот прибить себя к Статуе свободы — это инсталляция!", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Павленский не там зажигает. Не хватает масштаба: решетку банка поджечь невелика доблесть.Вот прибить себя к Статуе свободы —это инсталляция!— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 октября 2017 г.
Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.
Акционизм — форма современного искусства, берущая начало в выступлениях дадаистов и абстракционистов, где художник с помощью действия сам становится субъектом или объектом произведения. Иногда целью акции может служить не само произведение, а художественное высказывание, зачастую имеющее политический, социальный или культурный контекст.