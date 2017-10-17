МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военно-морские силы Украины приняли на вооружение тактику под названием "волчья стая", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Об этом сообщается в репортаже телеканала ТСН.

Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника. По мнению украинских военных, российские корабли не способны отслеживать сразу несколько целей. ""Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь", — заявил командир одного из бронекатеров Александр Регула.

"Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия", — сказал руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш.

В сюжете командиры бронекатеров выразили готовность напасть на российские газовые вышки, действующие в Черном море, так как российские радары, по их мнению, не способны засечь "волчью стаю".

Украинский флот насчитывает четыре легких бронекатера типа "Гюрза-м" производства завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит президенту Петру Порошенко. Минобороны разместило заказ на еще как минимум два подобных судна. Ранее местные СМИ сообщали о срыве сроков поставок этих катеров из-за многочисленных просчетов в конструкции.

Термин "Волчья стая" обычно используют, говоря о тактике преследования кораблей подводными лодками с целью завладеть численным преимуществом. Она применялась немецкими и американскими субмаринами во время Второй мировой войны.