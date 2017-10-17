Террористы ИГ* захватили две деревни к северо-западу от Киркука

КАИР, 17 окт — РИА Новости. Террористы запрещенной в ряде стран, в том числе и в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в понедельник вечером захватили две деревни к северо-западу от иракского города Киркук, об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария".

По данным СМИ, местные жители при появлении радикалов, бежали из населенных пунктов.

Захваченные деревни находятся в провинции Киркук и расположены недалеко от трассы, соединяющей город Киркук со столицей курдской автономии Эрбилем.

Указывается, что появление фанатиков из ИГ* стало полной неожиданностью для населения района. По мнению ряда экспертов, опрошенных СМИ, радикалы воспользовались конфликтом между курдскими вооруженными формированиями пешмерга, отвечающими за безопасность в этой провинции, и иракской армией.

В понедельник иракские военные, а также шиитские ополченцы из правительственной организации аль-Хашд аш-Шааби, практически не встретив сопротивления со стороны пешмерга, восстановили контроль над рядом ключевых нефтегазовых объектов провинции Киркук, военной базой, а также административной столицей района — город Киркук.

*Террористическая организация, запрещенная в России.