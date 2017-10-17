Адвокаты Винника в Греции подали жалобу из-за нарушения его прав

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Адвокаты Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США и обвиняемого в незаконной финансовой деятельности, подали в понедельник дополнительную жалобу в Верховный суд о нарушении его прав, сообщил порталу RT представитель россиянина Тимофей Мусатов.

"В понедельник была подана дополнительная жалоба: мы считаем, что нарушены права нашего подзащитного, так как его слова в судебном процессе были грубейшим образом искажены. Суд фактически отказался выслушать Винника, но при этом принял во внимание искаженную версию его заявления", — сказал он.

Как отметил Мусатов, адвокаты протестовали против привлечения к судебному процессу неквалифицированного переводчика. По его словам, суд назначил переводчика, не обладающего надлежащими знаниями.

"У нее диплома переводчика нет, она инженер, как мы потом выяснили. Более того, она сама призналась, что не в состоянии переводить, так как не владеет юридической терминологией. Мы попросили другого переводчика, но судья не удовлетворил нашу просьбу", — заявил адвокат.

США обвиняют Александра Винника в отмывании четырех миллиардов долларов через электронную биржу с использованием криптовалют. При этом в обвинении нет указаний на факт совершения преступления и нет никаких доказательств ни самого преступления, ни причастности к нему кого-либо. По просьбе американских властей он был задержан в Греции 25 июля. Экстрадиции Винника добивается и генеральная прокуратура России. Как следует из информации, представленной НЦБ Интерпола Греции, по решению Апелляционного суда Салоников от 19 сентября Винник помещен под арест на 40 суток с целью выдачи в Россию. Сам Винник не возражает против этого.

Два совета судей в Салониках в разных составах приняли два судебных решения, имеющих одинаковую судебную силу, — одно о выдаче Винника в Россию и другое – о выдаче в США. Теперь дело будет рассматривать Верховный суд Ареопаг, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции. Как в понедельник сообщил РИА Новости Мусатов, Винник пока не переведен в Афины, где будет проходить заседание Верховного суда Ареопага.

В Греции по вопросу о выдаче Винника нет единого мнения. Одни без каких-либо оснований называют его хакером, другие считают дело политическим и проявлением войны России и США за киберпространство.