Адвокаты Винника в Греции подали жалобу из-за нарушения его прав

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Адвокаты Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США и обвиняемого в незаконной финансовой деятельности, подали в понедельник дополнительную жалобу в Верховный суд о нарушении его прав, сообщил порталу RT представитель россиянина Тимофей Мусатов.
"В понедельник была подана дополнительная жалоба: мы считаем, что нарушены права нашего подзащитного, так как его слова в судебном процессе были грубейшим образом искажены. Суд фактически отказался выслушать Винника, но при этом принял во внимание искаженную версию его заявления", — сказал он.
"У нее диплома переводчика нет, она инженер, как мы потом выяснили. Более того, она сама призналась, что не в состоянии переводить, так как не владеет юридической терминологией. Мы попросили другого переводчика, но судья не удовлетворил нашу просьбу", — заявил адвокат.
США обвиняют Александра Винника в отмывании четырех миллиардов долларов через электронную биржу с использованием криптовалют. При этом в обвинении нет указаний на факт совершения преступления и нет никаких доказательств ни самого преступления, ни причастности к нему кого-либо. По просьбе американских властей он был задержан в Греции 25 июля. Экстрадиции Винника добивается и генеральная прокуратура России. Как следует из информации, представленной НЦБ Интерпола Греции, по решению Апелляционного суда Салоников от 19 сентября Винник помещен под арест на 40 суток с целью выдачи в Россию. Сам Винник не возражает против этого.
В Греции по вопросу о выдаче Винника нет единого мнения. Одни без каких-либо оснований называют его хакером, другие считают дело политическим и проявлением войны России и США за киберпространство.