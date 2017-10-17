СМИ: российскому историку Рябову запретили въезд в Белоруссию на 10 лет

МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Российскому историку Петру Рябову, отбывшему в Белоруссии шесть суток административного ареста, запретили въезд в республику на 10 лет, сообщило белорусское издание "Интекс-пресс".

Ранее не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что российский историк 10 октября был задержан в Барановичах (Брестская область) и доставлен в суд, где в отношении Рябова рассматривалось административное дело по статьям "мелкое хулиганство" и "распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов". Позднее суд назначил историку шесть суток административного ареста.

По информации издания, вечером в понедельник Рябова в милицейской машине доставили из изолятора временного содержания на вокзал "Барановичи-Центральные", где посадили на поезд в Смоленск. Знакомый Рябова, ожидавший его вокзале, сообщил изданию, что историку на 10 лет запретили въезд в Белоруссию.

Ранее правозащитники сообщили, что 9 октября в Гродно в помещение, где проходила встреча с Рябовым, ворвались сотрудники милиции. Правозащитники сообщили, что милиция задержала около 20 человек, в том числе и лектора, а в самом помещении прошел обыск. Позднее всех задержанных отпустили. Из помещения были конфискованы печатные издания. При этом правозащитники утверждают, что основанием для задержания стало проведение "несанкционированного массового мероприятия".

В пресс-службе управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета сообщили, что белорусская милиция проводит проверку по факту возможного распространения литературы экстремистского характера во время лекции.