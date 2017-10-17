США нанесли в Йемене удар по двум лагерям подготовки ИГ*

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Вооруженные силы США в понедельник провели в Йемене операцию против боевиков группировки "Исламское государство"*, уничтожив десятки боевиков, сообщает Пентагон.
Подробности проведенной операции не уточняются.
В Пентагоне уточняют, что на вооружении боевиков были автоматы АК-47, пулеметы, гранатометы.
США в последние годы регулярно наносят удары в Йемене по боевикам ИГ* и "Аль-Каиды"*, однако, как правило, ограничиваются ударами с воздуха.
*Террористические организации, запрещенные в России.