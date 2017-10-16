Названы самые опасные для женщин мегаполисы мира

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation опубликовала список мировых мегаполисов, наиболее опасных для женщин.

Согласно результатам опроса, самым опасным для женщин мегаполисом признали Каир. "Почетное" второе место разделили пакистанский Карачи и столица Демократической Республики Конго Киншаса. В пятерку также попали Дели (Индия) и столица Перу Лима.

Москву составители рейтинга поместили на шестнадцатое место. Более безопасными мегаполисами они признали лишь Париж, Токио и Лондон.

Исследование проводилось путем опроса экспертов. Главными критериями при оценке городов были уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, распространенность некоторых культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки, а также экономические возможности, включая доступ к образованию.