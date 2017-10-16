В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате нападения с ножом рядом со станцией метро Parsons Green в Лондоне, сообщает газета Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером в Лондоне, пострадавшие были доставлены в больницу, арестов пока произведено не было.

По сообщениям местных СМИ, лондонская станция метро Parsons Green закрыта на время проведения расследования. Полиция пока не связывает этот инцидент с терроризмом, отмечает издание Express.