В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате нападения с ножом рядом со станцией метро Parsons Green в Лондоне, сообщает газета Mirror.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник вечером в Лондоне, пострадавшие были доставлены в больницу, арестов пока произведено не было.
По сообщениям местных СМИ, лондонская станция метро Parsons Green закрыта на время проведения расследования. Полиция пока не связывает этот инцидент с терроризмом, отмечает издание Express.
Parsons Green knife attack: One dead and two injured in stabbing at London station https://t.co/ouu4UVYxDC pic.twitter.com/iEDnusGCaf— peter alexander (@carribablue) 16 октября 2017 г.