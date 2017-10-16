Daimler отзовет миллион автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Немецкий автоконцерн Daimler AG отзовет более 1 миллиона автомобилей по всему миру из-за ошибки, которая может вызвать незапланированное раскрытие подушек безопасности, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

"Компания отзывает 400 тысяч автомобилей Mercedes-Benz в Великобритании и около 200 тысяч в Германии. Отзыв также коснется транспортных средств на некоторых других рынках", — сказал представитель Daimler.

По его словам, проблема возникает только "в редких случаях", и сами подушки безопасности не являются бракованными. Данный отзыв не связан со скандалом о подушках безопасности японской корпорации Takata, отмечает издание.

Японский производитель Takata в 2014 году оказался в центре скандала на фоне сообщений о том, что ее подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины. Дефекты подушек вызвали, по меньшей мере, 16 смертей, преимущественно в США. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

Daimler AG — один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза". Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.