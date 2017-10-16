Клинцевич прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций против КНДР

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Россия поддерживает решение СБ ООН об ограничительных мерах в отношении КНДР, санкции ЕС идут в фарватере политики США и не способствуют мирному решению проблемы, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР, введя дополнительные ограничения на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий, а также включив в свой "черный список" для этой страны трех чиновников и шесть организаций. Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об ограничениях в отношении КНДР в соответствии с резолюцией СБ ООН.

"Указ президента России Владимира Путина — пример жесткого выполнения нашей страной взятых на себя международных обязательств. Принципиальная позиция России состоит в том, что мы считаем законными с точки зрения международного права только те санкции, которые вводятся на основе решения Совета Безопасности ООН", — сказал Клинцевич журналистам.

Он отметил, что в указе президента России речь идет именно о таких санкциях. "В связи с этим мы не можем поддержать новые односторонние санкции против КНДР, о принятии которых сегодня объявлено на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД", — подчеркнул сенатор.

По его мнению, очень сомнительно, что таким путем можно оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств.

"Вынужден с сожалением констатировать: Евросоюз в этом вопросе продолжает слепо следовать в фарватере политики США, что не делает мир более безопасным", — сказал Клинцевич.