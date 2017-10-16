Клинцевич прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций против КНДР

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Россия поддерживает решение СБ ООН об ограничительных мерах в отношении КНДР, санкции ЕС идут в фарватере политики США и не способствуют мирному решению проблемы, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Указ президента России Владимира Путина — пример жесткого выполнения нашей страной взятых на себя международных обязательств. Принципиальная позиция России состоит в том, что мы считаем законными с точки зрения международного права только те санкции, которые вводятся на основе решения Совета Безопасности ООН", — сказал Клинцевич журналистам.
По его мнению, очень сомнительно, что таким путем можно оказать давление на КНДР для выполнения ее международных обязательств.
"Вынужден с сожалением констатировать: Евросоюз в этом вопросе продолжает слепо следовать в фарватере политики США, что не делает мир более безопасным", — сказал Клинцевич.