Захарченко заявил о задержании причастных к гибели Моторолы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о задержании подозреваемых в причастности к гибели командира ополчения "Спарта" Арсения Павлова с позывным Моторола.

"Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики", — цитирует слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

Гибель Моторолы

Моторола погиб в октябре прошлого года в Донецке. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В результате инцидента пострадали еще несколько человек.

Павлов стал известен благодаря прямым трансляциям в интернете с передовой под Славянском в 2014 году. Участвовал в боях за Иловайск, донецкий аэропорт и в районе Дебальцево. За успехи в обороне он был награжден Георгиевским крестом ДНР.

В июне 2016 года на него уже было совершено покушение: возле травматологического центра в Донецке прогремел взрыв, были повреждены семь автомобилей и два здания больницы, пострадавших не было.

Кто стоит за убийством

В ноябре прошлого года Захарченко заявил, что в подготовке убийства принимали участие первый заместитель председателя СБУ Виталий Маликов, начальник УСБУ Донецкой области Александр Куць и ряд сотрудников СБУ.

По словам пресс-секретаря МГБ ДНР Марии Петровой, заказчиком убийства Моторолы является сотрудник СБУ Алексей Петров.

В СБУ информацию о причастности к убийству Павлова опровергают.

Задержанный в марте в самопровозглашенной Луганской народной республике диверсант сообщил, что убийцей Моторолы был начальник разведки одного из подразделений украинской армии майор Балов.

"Также могу подтвердить то, что когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы — это его рук дело", — говорит задержанный Иван Деев на видеозаписи допроса, предоставленной РИА Новости министерством госбезопасности.

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов.

Ответственность за убийство Павлова взяла на себя неонацистская организация Misanthropic Division*.

Экстремистское сообщество Misanthropic Division* в октябре 2013 года создал Дмитрий Павлов. Члены Misanthropic Division активно публиковали в интернете материалы, возбуждающие вражду в отношении евреев, чернокожих, мусульман, а также пропагандирующие нацизм и расизм.

* Экстремистская организация, запрещена в России