Торги в пользу жителей сгоревшей лондонской высотки принесли 2 млн фунтов

ЛОНДОН, 16 окт — РИА Новости, Мария Табак. Благотворительный аукцион в пользу пострадавших от сильного пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower, проведенный в понедельник вечером Sotheby's, принес почти два миллиона фунтов стерлингов.

"Это большой успех, были проданы все лоты", — сказала РИА Новости представитель аукционного дома.

Итоговый результат торгов "Искусство для Grenfell" – 1 миллион 947 тысяч фунтов стерлингов — вдвое превысил эстимейт, составлявший от 700 тысяч до миллиона фунтов стерлингов. Топ-лотом стала работа немецкого художника и фотографа Вольфганга Тильманса, ушедшая с молотка за 392,7 тысячи фунтов стерлингов.

Для благотворительного аукциона свои работы предоставили порядка 30 художников, в том числе Аниш Капур и Трэйси Эмин. Вырученные от торгов средства благотворительная организация Rugby Portobello Trust поделит поровну между 158 семьями погорельцев.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне — не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, — произошел ночью 14 июня. Погибли и пропали без вести по меньшей мере 80 человек. Большинство проживавших в доме были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.