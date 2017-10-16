Мэй и Юнкер подтвердили стремление сохранить ядерное соглашение с Ираном

ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам рабочего ужина в Брюсселе заявили, что заинтересованы в сохранении ядерного соглашения с Ираном.

"Премьер-министр и председатель ЕК провели конструктивные переговоры по европейским и мировым вопросам. Они обсудили взаимную заинтересованность в сохранении ядерного соглашения с Ираном, а также свою работу по усилению безопасности европейских граждан, особенно в части борьбы с терроризмом. Они также провели подготовку к встрече Европейского совета, которая пройдет позднее на этой неделе", — говорится в совместном заявлении Мэй и Юнкера.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп отметил также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.