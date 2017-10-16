Суд требует ареста двух глав каталонских организаций за призыв к мятежу

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу в качестве предварительной меры пресечения глав двух общественных националистических каталонских организаций Жорди Куишара и Жорди Санчеса, говорится в судебном постановлении.

Судья Кармен Ламела постановила, что глава организации Omnium Cultural Жоржи Куишар и глава "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес, которых подозревают в причастности в призывах к мятежу, будут находиться в заключении на время ведения судебного расследования без права выхода под залог. Ранее эту меру пресечения требовала прокуратура.

Глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо, лейтенант Mossos d'Esquadra Тереса Лаплана, а также Жорди Санчес и Жорди Куишар 16 октября давали показания в Национальной судебной палате в Мадриде по подозрению в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

Судья приняла решение оставить на свободе Траперо и Лаплану, однако у них были изъяты паспорта, им запрещено покидать территорию Испании, также они должны каждые 15 дней являться в суд.

Гражданская гвардия 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.