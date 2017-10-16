Вашингтон будет работать с Токио для дальнейшей изоляции КНДР

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты будут работать с Японией для дальнейшей изоляции КНДР, надеясь при этом на урегулирование конфликта дипломатическими и экономическими методами, заявил вице-президент США Майк Пенс на встрече с вице-премьером Японии Таро Асо.

По словам Асо, угроза со стороны Северной Кореи сейчас "больше, чем когда бы то ни было", и "важность союза США и Японии" для поддерживания мира в регионе "растет". Он также отметил желание Токио вывести экономическое сотрудничество с Вашингтоном "на новые высоты".

Пенс, в свою очередь, отметил, что при администрации президента Дональда Трампа США привержены "историческому союзу" с Японией.

"Перед лицом беспрецедентных провокаций со стороны Северной Кореи вы можете быть уверены, что мы продолжим тесно работать с вами, с премьер-министром Абэ, чтобы дальше изолировать режим Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына — ред.)", — сказал Пенс.

Он выразил надежду, что "с помощью дипломатических и экономических средств удастся достичь цели свободного от ядерного оружия Корейского полуострова".

Президент США Дональд Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.