В центре Киева националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, заявила партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное.

По данным политсилы, представители "Национального корпуса", запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор"* и националистической партии "Свобода" потребовали национализации вертолетной площадки Януковича.

"Сегодня мы, националистические силы, люди, которые получали независимость своей кровью, берем это здание под контроль. Мы требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность", – говорится в сообщении "Национального корпуса" в Facebook в понедельник.

Националисты также требуют провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения и независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли. По их утверждению, на данный момент это здание по-прежнему приносит доходы представителям бывших властей.

Во время президентства Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным украинских СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранители ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка. Голосеевский районный суд Киева арестовал здание вертолетной площадки.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.