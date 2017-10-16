Немецкий бундесвер приостановил инструкторскую миссию на севере Ирака

БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости. Немецкий бундесвер приостановил с 13 октября инструкторскую миссию на севере Ирака в связи с военной эскалацией на севере страны, сообщило в понедельник агентство dpa со ссылкой на официального представителя Минобороны ФРГ.

"Инструкторская миссия временно прервана по соображениям безопасности… в связи с неясной ситуацией с вечера пятницы", — говорится в заявлении представителя Минобороны, которое приводит dpa в понедельник.

Немецкие военные инструкторы находились на севере Ирака с 2014 года, они занимались обучением личного состава курдских отрядов "пешмерга", которые воевали с боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Численность военнослужащих бундесвера, задействованных в этой миссии, составляла 140 человек.

Как сообщает dpa, решение Минобороны ФРГ связано с конфликтом между властями в Багдаде и руководством Иракского Курдистана, ранее санкционировавшим проведение в регионе референдума о независимости.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.