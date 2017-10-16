СМИ: в Австрии из библиотеки украли карту мира астронома Иоганна Кеплера

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Карта мира из Рудольфинских таблиц, которые стали последним крупным трудом великого немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера, украдена из австрийской библиотеки, пишет издание Kurier.

Отмечается, что реликвия была украдена в июле, однако СМИ сообщили о краже только сейчас. Карта находилась в книге, отмечается, что злоумышленник вырезал ее из Рудольфинских таблиц во время посещения библиотеки земли Тироль. Остается загадкой, каким образом ему удалось скрыться незамеченным.

Управление уголовной полиции Тироля проводит расследование. Ориентировочная стоимость карты оценивается в 30 тысяч евро.

Рудольфинские (Рудольфовы) таблицы были названы по имени императора Священной римской империи Рудольфа II. Они были опубликованы в 1627 году и стали первыми таблицами движения планет, составленными с помощью логарифмических вычислений, на основе законов движения планет.