Валюта Венесуэлы подешевела еще на 3% после региональных выборов

Женщина сидит около стены с граффити с цитатой Симона Боливара Мораль и просвещение - наша насущная необходимость напротив избирательного участка в Каракасе

Женщина сидит около стены с граффити с цитатой Симона Боливара Мораль и просвещение - наша насущная необходимость напротив избирательного участка в Каракасе

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Венесуэльский боливар ответил падением чуть более чем на 3% к доллару по курсу "черного рынка" на итоги региональных выборов, прошедших в воскресенье в стране.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах, оппозиция – в пяти. Еще в одном штате – Боливаре – подсчет продолжается. Оппозиция уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

По данным сайта Dolar Today, отслеживающего котировки доллара на нелегальном рынке страны, в понедельник днем его курс вырос до 32,1 тысячи боливаров. При этом еще утром он оставался на уровне 31,1 тысячи боливаров. Официальный обменный курс DICOM по-прежнему составляет 11,3 тысячи боливаров.

Продолжающееся падение боливара происходит на фоне нестабильной внутриполитической ситуации в стране, вызванной началом работы национального учредительного собрания. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ввел в августе новые санкции против Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, со сроком погашения более 30 и более 90 дней соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и получение дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.