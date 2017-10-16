Трамп уверен, что Куба несет ответственность за атаки на дипломатов

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Куба несет ответственность за атаки на дипломатический персонал американского посольства в Гаване, об этом он заявил журналистам в Вашингтоне.

"Да, я верю, что Куба несет ответственность", — ответил Трамп на вопрос журналиста, ответственны ли кубинские власти за произошедшие "акустические атаки" на американский дипперсонал.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии.

Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном. Позднее госдепартамент уточнил эту цифру — всего 22 дипломата испытывали эти симптомы.

В госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. 29 сентября госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.