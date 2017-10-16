Трамп заявил, что расследование о "сговоре с Россией" пора прекратить

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь опроверг предположения о его "сговоре с Россией" и заявил, что расследование в этой связи пора закончить.

"Я бы хотел, чтобы оно закончилось", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов, выступая в Розовом саду Белого дома.

Он добавил, что абсолютно никакого сговора не было.

"Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", — заключил президент США.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. При этом официальная информация о каких-либо выводах расследования отсутствует.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. В Кремле и МИД их назвали абсолютно голословными и бездоказательными. Владимир Путин подчеркнул, что для России вмешательство в выборы в США не имеет никакого смысла.