Итоги выборов в Венесуэле означают проигрыш Трампа, считает глава Боливии

МЕХИКО, 16 окт – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес считает, что итоги региональных выборов в Венесуэле означают проигрыш для президента США Дональда Трампа.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, проправительственная Единая социалистическая партия Венесуэлы выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция – в пяти штатах. Еще в одном штате – Боливаре – подсчет продолжается.

"В Венесуэле мир победил насилие, народ победил империализм. Проиграл Луис Альмагро (глава Организации американских государств) со своим шефом Трампом", — написал Моралес в своем микроблоге в Twitter.

Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов.

"Я поздравляю брата (Николаса) Мадуро, его команду и венесуэльский антиимпериалистический народ. Единство – это гарантия достоинства и латиноамериканской идентичности", — заметил глава Боливии.