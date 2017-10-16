Пользователи Wi-Fi по всему миру могут быть уязвимы, заявили в "Касперском"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сеть Wi-Fi может быть небезопасна для пользователей по всему мира из-за взлома протокола безопасности WPA2, сообщил РИА Новости антивирусный эксперт компании "Лаборатория Касперского" Владимир Кусков.

Ранее бельгийский эксперт в области безопасности из Лёвенского католического университета Мэйти Ванхоф (Mathy Vanhoef) обнаружил уязвимость в протоколе безопасности WPA2, используемом при беспроводном соединении Wi-Fi. Он утверждает, что "любые устройства, которые поддерживают Wi-Fi, могут подвергнуться хакерской атаке". При этом Ванхоф сообщает, что уязвимость возможно устранить. Однако смена пароля на Wi-Fi-соединении не спасет пользователя от хакерской атаки.

"Взлом протокола WPA2 действительно произошел, что может быть потенциально опасно для всех пользователей Wi-Fi в мире", — сказал Кусков.

При такой атаке, по его словам, злоумышленники могут подключаться к Wi-Fi-сети и перехватывать трафик, то есть могут видеть, что делают пользователи этой сети. Также хакеры могут модифицировать этот трафик, например, добавлять ссылку на вредоносное программное обеспечение (ПО) на легитимный сайт, не использующий протокол HTTPS (поддерживает шифрование трафика для безопасности), добавил эксперт. Однако для расшифровки трафика требуется физически расположить атакующее устройство (компьютер со специальным ПО) в зоне действия атакуемой Wi-Fi-сети, и запустить это ПО, пояснил Кусков.

Специалист "Лаборатории Касперского" советует пользователям следовать нескольким правилам: своевременно обновлять ПО на своих Wi-Fi устройствах, а также персональных устройствах (смартфонах, ноутбуках); установить защитное решение (это поможет избежать неприятных последствий в сценарии "добавить ссылку на вредоносное ПО на легитимный сайт"); использовать VPN-сервисы.