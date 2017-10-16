Маккейн предупредил Ирак о последствиях применения оружия США против курдов

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн предупредил Багдад о "суровых последствиях" возможного использования американского оружия против курдов.

"Соединенные Штаты предоставили правительству Ирака оборудование и подготовку для борьбы с ИГ (запрещенная в РФ группировка) и защиты от внешних угроз, а не для нападения на части одного из своих региональных правительств, которые являются давним и ценным партнером Соединенных Штатов", — говорится в опубликованном заявлении председателя комитета вооруженных сил Сената.

Маккейн призвал Багдад "не совершать ошибку". "Иначе будут суровые последствия, если мы продолжим наблюдать, как американское оборудование используется неверным способом", — добавил влиятельный сенатор.

США экипировали, снабжали и тренировали как иракские силы безопасности, так и вступившие с ними в перестрелки силы курдского ополчения пешмерга.

Столкновения между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли в южной части провинции Киркук. Телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку.

Иракские военные ранее в понедельник сообщили, что установили контроль над нефтяными месторождениями Баба-Гургур и Бей Хасан, пригородами Киркука Лайлан и Яйджи, военной базой К-1, аэропортом и рядом ключевых нефтегазовых объектов. Один из сотрудников иракской федеральной полиции сообщил РИА Новости, что бойцы полиции без боя заняли здание администрации губернатора провинции Киркук.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.