МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Прокуратура потребовала поместить под стражу в качестве предварительной меры пресечения для главы общественной организации "Каталонская национальная Ассамблея" Жорди Санчеса, сообщает газета La Vanguardia.

16 октября глава каталонских правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо, лейтенант Mossos d'Esquadra Тереса Лаплана, а также главы националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар давали показания в Национальной судебной палате в Мадриде по подозрению в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

Судья приняла решение оставить на свободе Траперо и Лаплану, однако у них были изъяты паспорта, им запрещено покидать территорию Испании, а также они должны каждые 15 дней являться в суд.

Гражданская гвардия 20-21 сентября проводила обыски в здании совета по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.