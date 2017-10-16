Гутерреш призвал власти Ирака и Курдистана урегулировать ситуацию в Киркуке

Иракские военные прибывают в первый квартал на южной окраине Киркука. 16 октября 2017

Иракские военные прибывают в первый квартал на южной окраине Киркука. 16 октября 2017

ООН, 16 окт — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти Ирака и Курдистана вместе урегулировать кризис в провинции Киркук, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Он призывает федеральное правительство и региональное правительство Курдистана принять скоординированные меры по предотвращению дальнейших столкновений, эскалации или нарушения закона и порядка. Генеральный секретарь призывает стороны совместно урегулировать ситуацию и разрешить все спорные вопросы через диалог в соответствии с конституцией Ирака", — заявил Дюжаррик на брифинге в понедельник.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.