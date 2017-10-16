Матвиенко объяснила, почему Россия поддержала санкции против КНДР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия поддержала санкции против КНДР в Совбезе ООН, поскольку выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия; наша страна считает важным присоединение Пхеньяна к этому соглашению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Сенатор сообщила, что в ходе встречи с делегацией Северной Кореи в рамках ассамблеи МПС коллеги из КНДР высказали обиду в связи с тем, что России поддержала санкции против их страны.

"Мы дали обстоятельное объяснение, что мы не меняли свою позицию по КНДР, мы всегда выступали за сохранение режима нераспространения ядерного оружия", — сказала спикер в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Она также отметила, что Россия настаивала на том, чтобы Северная Корея присоединилась к этому глобальному соглашению, поскольку это важный фактор сохранения мира и стабильности.

"Мы, как ответственный мировой игрок, не могли поступить иначе", — подчеркнула она.

Парламентарий напомнила, что в принятой резолюции по КНДР также указывалась необходимость продолжения диалога по ядерной программе Пхеньяна в многостороннем формате.

Матвиенко посетовала, что в рамках Межпарламентского союза делегации Северной и Южной Кореи так и не смогли сесть за стол переговоров. По ее мнению, надо, чтобы хоть кто-то сделал шаг навстречу для снижения градуса напряженности.

Матвиенко также полагает, что КНДР нужно занять более гибкую позицию, поскольку та жесткая позиция, которая есть сейчас, "не конструктивна".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

В понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР.