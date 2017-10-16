Матвиенко объяснила, почему Россия поддержала санкции против КНДР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия поддержала санкции против КНДР в Совбезе ООН, поскольку выступает за сохранение режима нераспространения ядерного оружия; наша страна считает важным присоединение Пхеньяна к этому соглашению, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Сенатор сообщила, что в ходе встречи с делегацией Северной Кореи в рамках ассамблеи МПС коллеги из КНДР высказали обиду в связи с тем, что России поддержала санкции против их страны.
"Мы дали обстоятельное объяснение, что мы не меняли свою позицию по КНДР, мы всегда выступали за сохранение режима нераспространения ядерного оружия", — сказала спикер в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она также отметила, что Россия настаивала на том, чтобы Северная Корея присоединилась к этому глобальному соглашению, поскольку это важный фактор сохранения мира и стабильности.
"Мы, как ответственный мировой игрок, не могли поступить иначе", — подчеркнула она.
Матвиенко посетовала, что в рамках Межпарламентского союза делегации Северной и Южной Кореи так и не смогли сесть за стол переговоров. По ее мнению, надо, чтобы хоть кто-то сделал шаг навстречу для снижения градуса напряженности.
Матвиенко также полагает, что КНДР нужно занять более гибкую позицию, поскольку та жесткая позиция, которая есть сейчас, "не конструктивна".
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
В понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции СБ ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР.