Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 35

МАДРИД, 16 окт — РИА Новости. Число погибших в Португалии в результате сильнейших лесных пожаров, бушующих на Пиренейском полуострове, увеличилось до 35 человек, сообщает publico.pt.

Кроме того, семь человек числятся пропавшими без вести, еще 56 человек, по данным службы Гражданской защиты Португалии, получили ожоги, ранения и травмы.

В стране будет объявлен общенациональный траур.

Кроме того, четыре человека погибли в испанском автономном сообществе Галисия, расположенном на северо-западе страны на границе с Португалией.

Сейчас в Португалии активными остаются около 50 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 3700 пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности, сообщила директор португальской службы Гражданской защиты Патрисия Гаспар. Она считает, что борьба с огнем продолжится минимум до вторника. Около 15 автомобильных дорог перекрыты.

В испанской Галисии остаются активными более 100 очагов. Здесь жертвами пожаров стали четыре человека. Сейчас основная задача спасателей — не допустить, чтобы огонь перекинулся на город Виго, где живут почти 300 тысяч человек. В зону стихийного бедствия прибыл премьер страны Мариано Рахой.

За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.

Ранее Еврокомиссия заявила, что готова оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Португалии и Испании.