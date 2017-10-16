Косачев: ЕС вышел за рамки резолюции СБ ООН в своих санкциях против КНДР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Евросоюз в своих санкциях против КНДР вышел за рамки соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Евросоюз в понедельник усилил автономные санкции против КНДР, полностью запретив поставки в страну и приобретение у нее нефти и транзит нефти из и в Северную Корею через территорию ЕС, а также инвестиции в предприятия КНДР и создание СП с Северной Кореей, свидетельствует публикация в официальном журнале Евросоюза.

"Евросоюз явно выходит за эти рамки. В частности, если документ ООН предусматривает ограничения на импорт нефтепродуктов в Северную Корею, то Брюссель полностью запрещает "импорт, приобретение и перевозку нефтепродуктов из КНДР", следуя, скорее, тем радикальным версиям резолюций Совбеза, которые предлагались Вашингтоном и были отвергнуты в ООН, хотя и реализуются в одностороннем порядке самим Вашингтоном", — заявил сенатор.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.