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Павленский снова "жжет": на этот раз Банк Франции

18:5716.10.2017
(обновлено: 18:58 16.10.2017)
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© AP Photo / Capucine HenryХудожник-акционист Петр Павленский, стоящий перед горящим зданием Банка Франции. 16 октября 2017Художник-акционист Петр Павленский, стоящий перед горящим зданием Банка Франции. 16 октября 2017
© AP Photo / Capucine Henry

ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. Утром в понедельник отделение Центрального банка Франции (Banque de France) в Париже на площади Бастилии было закрыто — незадолго до рассвета у здания вспыхнул пожар, устроенный, предположительно, российским художником-акционистом Петром Павленским.

Сгоревший банк

Вскоре после инцидента в СМИ и соцсетях стали распространяться фотографии, на которых запечатлены обгоревшие окна с лопнувшими стеклами Банка Франции. "В результате причинения ущерба доступ в здание невозможен", — гласит объявление на дверях банка.

Художник Петр Павленский. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Павленский получил статус политического беженца во Франции
Ранее корреспондент радиостанции France Info Жюльен Пен на своей странице в Twitter опубликовал фотографии с Павленским, стоящим у дверей отделения банка; вокруг художника полыхает пламя. На других фотографиях видно, как Павленский поджигает окна.

После поджога французский ЦБ обратился в полицию.

"Я могу подтвердить, что в ночь на понедельник произошел поджог входа в здание Banque de France на площади Бастилии. Банк подал жалобу против неустановленного лица, мы находимся в контакте с парижской полицией, которая ведет расследование", — сказала РИА Новости представитель банка.

Напоминание о революции 

Активистка движения FEMEN Инна Шевченко в своем аккаунте в Twitter обнародовала заявление Павленского, в котором он объясняет мотивы "зажигательного" поступка. Оказалось, что он хотел напомнить французам и всему миру о Великой французской революции и борьбе за свободу.

Художник Петр Павленский. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Павленский объяснил, зачем поджег здание Банка Франции
"Поджог Банка Франции — это освещение правды, которую власти заставили нас забыть. Бастилия была разрушена взбунтовавшимся народом, народ разрушил ее как символ деспотизма и власти. На этом же месте был построен новый очаг рабства, который предает революционеров и спонсирует бандитский Версаль. Банк Франции занял место Бастилии, банкиры встали на место монархов", — говорится в заявлении Павленского.

По мнению Павленского, Великая французская революция "сделала Францию символом свободы для всего мира", именно благодаря ей в 1917 году Россия также "встала на путь свободы".

"Сто лет спустя тирания вновь правит повсеместно. Возрождение революционной Франции разожжет мировой огонь революции. В этом огне Россия начнет свое освобождение", — заключил художник.

Задержание 

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Петр Павленский. Архивное фото.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Телеканал BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что в понедельник утром Павленский и его спутница были задержаны. Представитель парижской полиции в беседе с корреспондентом РИА Новости подтвердил, что два человека задержаны в связи с поджогом, однако не стал называть имен в интересах следствия.

В посольстве РФ в Париже РИА Новости сообщили, что не получали информации о задержании художника.

"Посольство к настоящему времени не получало информации от парижской полиции. В случае, если у него (Павленского) есть статус политического беженца из России во Франции, информацию о нем российская сторона вряд ли получит", — сказали в посольстве.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

Перспективы художника

По словам французского адвоката, специалиста по вопросам политического убежища и гуманитарного права Марианн Лагрю, Павленский может лишиться статуса беженца во Франции, если ущерб от его акции окажется весьма существенным и он будет осужден на длительный срок.

Художник-акционист Петр Павленский, стоящий перед горящим зданием Банка Франции. 16 октября 2017
© AP Photo / Capucine Henry
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"В соответствии с законом от 29 июля 2015 года, в Кодекс о въезде, пребывании и праве на убежище иностранных лиц добавлена статья, согласно которой лицо, осужденное за преступление или правонарушение, являющееся террористическим актом или наказуемое десятью годами лишения свободы, может быть лишено политического убежища", — сказала Лагрю РИА Новости в понедельник.

Она обратила внимание на то, что пока нет официального подтверждения, что речь идет именно о Павленском, обвинения против него не выдвинуты, поэтому в его отношении действует принцип презумпции невиновности.

Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Неугомонный акционист
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Неугомонный акционист

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