Глава норвежской делегации заявил о законности присоединения Крыма к России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Визит норвежской делегации в Крым призван продемонстрировать мировой общественности законность его присоединения к РФ, заявил РИА Новости глава делегации Хендрик Вебер.

Первый визит на Крым крупной делегации из Норвегии после воссоединения полуострова с Россией длился неделю и завершится 12 октября. В ее состав вошли 11 норвежских бизнесменов и политиков, а также два немецких депутата. Как отмечал ранее глава делегации Вебер, являющийся владельцем строительной компании Betongrehab Vest, правительство Норвегии не рекомендовало своим гражданам ехать в Крым, но это не помешало визиту.

"Мы с моей женой Метте были здесь (в Крыму – ред.) в прошлом году в качестве членов немецкой делегации. Мы являемся лидерами первой официальной норвежской делегации с 2014 года. Мы стремимся к хорошему диалогу между Россией и Норвегией. Мы уверены, что Крым – законная часть Российской Федерации, и нашим визитом хотим продемонстрировать это", — сказал Вебер.

Кроме того, он высказался за снятие "бессмысленных санкций против населения Крыма". Вебер также отметил положительные изменения в инфраструктуре полуострова и выступил за использование инвестиционных возможностей, которые предлагает регион.

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