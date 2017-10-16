В Ираке погибли двое турецких военных при взрыве, совершенном членами РПК

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Двое турецких военных погибли и трое получили ранения на севере Ирака при взрыве самодельной бомбы, заложенной членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщил в понедельник генштаб Турции.

"В районе Зап Северного Ирака при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного членами сепаратисткой террористической организации (РПК), погибли два наших товарища. Трое получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. В ходе прошедшей после этого воздушной операции уничтожено восемь террористов", — сообщил турецкий генштаб.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.