АЭС в обмен на сотрудничество с ЕС: Армения на пороге кризиса в энергетике

ЕРЕВАН, 16 окт — РИА Новости. Европейский Союз в обмен на сотрудничество требует от Армении закрыть атомную электростанцию. По мнению армянских экспертов, под этим требованием скрывается намерение ослабить позиции Еревана. Страна может оказаться на пороге энергетического кризиса.

Как сообщает Sputnik Армения, в переводной версии соглашения с ЕС, опубликованной на официальном сайте МИД республики, говорится, что Армения, прекратив эксплуатацию Мецаморской атомной электростанции, должна предпринять шаги по замене производственных мощностей, призванных обеспечить энергетическую безопасность страны.

Экономист Вилен Хачатрян считает, что в Армении на сегодняшний день нет альтернативных источников энергии, способных заменить АЭС.

Хачатрян полагает, что закрытие АЭС приведет к ослаблению позиций Армении в регионе, и не исключает, что страна столкнется с энергетическим кризисом. При этом строительство нового атомного энергоблока оценивается в 5 миллиардов долларов, что для Армении сейчас — непосильная ноша.

"Когда мы вошли в ЕАЭС, Россия взяла на себя обязательство продлить работу атомной электростанции на 10 лет. Оглядываясь назад, отмечу, что было время, в 2006 году, когда при премьер-министре Тигране Саркисяне был объявлен конкурс на строительство атомной электростанции в Армении — Францией, США, любой другой страной. Однако никто за это не взялся", — напомнил бывший министр обороны республики Вагаршак Арутюнян в беседе со Sputnik Армения.

По убеждению Арутюняна, если бы Россия не продлила срок эксплуатации АЭС, то уже в 2016 году Армения столкнулась бы с испытанием холодом и темнотой, как в 90-х.

Подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве Армения-ЕС запланировано на 24 ноября в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел.

Действовать оно начнет только после ратификации документа Арменией и всеми государствами-членами ЕС.

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