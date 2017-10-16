Турция закрыла воздушное пространство для Иракского Курдистана

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Правительство Турции приняло решение закрыть воздушное пространство страны для курдской автономии Ирака, заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг по итогам заседания кабинета министров в понедельник.

Ранее в понедельник закрыть воздушное пространство для Курдистана рекомендовал совет национальной безопасности Турции, заседание которого прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Правительство приняло решение закрыть воздушное пространство Турции для Северного Ирака ", — сказал Боздаг журналистам.

Он добавил, что также решено начать передачу КПП "Ибрагим Халиль" на турецко-иракской границе под контроль иракского правительства.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.