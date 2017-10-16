Эксперт: перспектив политической разрядки в Иракском Курдистане пока нет

КАИР, 16 окт — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Причиной эскалации конфликта между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном стало отсутствие каких-либо значимых политических инициатив урегулирования, считает руководитель египетского Центра исследований в области безопасности Халед Окаша.
"Каждая из сторон придерживается своей позиции, противоположной позиции оппонента, при отсутствии политико-дипломатических усилий, прорывной инициативы, которая могла бы остановить такую эскалацию", — сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, ситуация в Ираке в ближайшее время останется взрывоопасной. "Я считаю, что события в Ираке могут пойти по пути дальнейшей эскалации. Возможно, будут столкновения между силами пешмерга и народным ополчением в Киркуке, потому что перспектив политической разрядки пока нет", — сказал собеседник агентства.
В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.