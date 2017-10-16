Эксперт: перспектив политической разрядки в Иракском Курдистане пока нет

КАИР, 16 окт — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Причиной эскалации конфликта между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном стало отсутствие каких-либо значимых политических инициатив урегулирования, считает руководитель египетского Центра исследований в области безопасности Халед Окаша.

"Каждая из сторон придерживается своей позиции, противоположной позиции оппонента, при отсутствии политико-дипломатических усилий, прорывной инициативы, которая могла бы остановить такую эскалацию", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, ситуация в Ираке в ближайшее время останется взрывоопасной. "Я считаю, что события в Ираке могут пойти по пути дальнейшей эскалации. Возможно, будут столкновения между силами пешмерга и народным ополчением в Киркуке, потому что перспектив политической разрядки пока нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, каждая из сторон попытается с помощью военной силы укрепить свои позиции, что может только усугубить кризис. "Возможно, не будет масштабных боевых действий, так как обе стороны попытаются лишь установить новый статус-кво, изменить политическую ситуацию на севере Ирака, но в любом случае будут потери с обеих сторон", — заключил египетский эксперт.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. В сторону Киркука выдвинулись иракские ВС.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.