Парламентарии КНДР и Южной Кореи на МПС: встреча, которая не состоялась

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС), на которой, как ожидалось, могла состояться встреча парламентариев КНДР и Южной Кореи на фоне ситуации на Корейском полуострове, вызванной действиями Пхеньяна с одной стороны, Сеулом и Вашингтоном с другой. Несмотря на все усилия по организации встречи парламентариев, она не состоялась.
В преддверии форума сообщалось, что северокорейский кризис может стать предметом обсуждения на ассамблее МПС, а при необходимости для проведения переговоров делегаций КНДР и Южной Кореи на полях парламентского форума могли быть созданы необходимые условия.
Встрече быть?
В день открытия ассамблеи Межпарламентского Союза глава южнокорейского парламента Чон Се Гюн заявил РИА Новости, что делегация Южной Кореи на ассамблее МПС пока не планирует встречаться с коллегами из КНДР. Однако позднее в тот же день депутат Национального собрания Республики Корея Пак Кён Ми сказала РИА Новости, что в делегации Южной Кореи не исключают, что встреча с представителями северокорейского парламента на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге все же состоится.
"Мы не уверены, будет ли проведена такая встреча в ходе этой ассамблеи МПС. Мы не исключаем возможности встречи с ними в ходе этой ассамблеи", — сказала депутат.
"Пока нет планов", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли на полях МПС встреча. "В условиях предстоящих совместных учений США и Южной Кореи, а также принимая во внимание беспрецедентные санкции Штатов, разве можно говорить о том, чтобы сесть за стол переговоров?" — добавил представитель делегации КНДР.
По его словам, пока США не устранят ядерную угрозу и не прекратят враждебную политику в отношении Пхеньяна, КНДР не стоит говорить с Южной Кореей и с США.
В понедельник, 16 октября, стало известно, что глава парламента Южной Кореи Чон Се Гюн не исключает возможности встречи с делегацией КНДР в Петербурге, если она будет к этому готова.
Пхеньян не готов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на встрече со спикером парламента Южной Кореи Чон Се Гюном выразила надежду, что делегации Сеула и Пхеньяна все же встретятся на полях МПС, если северокорейцы согласятся на такое предложение.
"Делегация КНДР не готова к переговорам. Они считают, что обладание ядерным оружием — это единственный способ обеспечить свою безопасность, защитить суверенитет", — сказала Матвиенко.
Матвиенко объяснила нежелание КНДР вести переговоры тем, что градус недоверия между этими странами очень высок. "Прежде чем говорить о переговорах, надо постараться сформировать условия для них, как-то снизить, остановить эскалацию уровня напряженности, чтобы начать пошагово восстанавливать доверие", — отметила спикер.
Позднее в понедельник глава делегации КНДР Ан Дон Чхун заявил журналистам, что КНДР не будет встречаться с южнокорейской делегацией рамках МПС.
"Нет планов (встречаться)", — сообщил он журналистам.
Усилия будут продолжены
"Мы будем продолжать усилия по организации встречи (КНДР и Южной Кореи — ред.)", — сказала она журналистам после встречи с делегацией Северной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза.
Она признала, что предстоит непростой путь, однако, если не искать решение, ситуация зайдет еще дальше в тупик.
"Мы еще раз высказали позицию России, что без поиска в непростых условиях политико-дипломатических решений ситуация и дальше будет загоняться в тупик. Это грозит серьезными последствиями для Северной Кореи, конечно же, с точки зрения гуманитарной составляющей", — заявила Матвиенко журналистам.
История вопроса
Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.
В понедельник США и Южная Корея начали в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". По данным южнокорейского телеканала YTN, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.