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Парламентарии КНДР и Южной Кореи на МПС: встреча, которая не состоялась

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1616)
17:3716.10.2017
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© AP Photo / Lee Jin-manМужчина смотрит новостную программу, в которой сообщается о планах Северной Кореи по запуску ракет в воды вблизи острова Гуам, в Южной Корее. 15 августа 2017 годаМужчина смотрит новостную программу, в которой сообщается о планах Северной Кореи по запуску ракет в воды вблизи острова Гуам, в Южной Корее. 15 августа 2017 года
© AP Photo / Lee Jin-man

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге проходит 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС), на которой, как ожидалось, могла состояться встреча парламентариев КНДР и Южной Кореи на фоне ситуации на Корейском полуострове, вызванной действиями Пхеньяна с одной стороны, Сеулом и Вашингтоном с другой. Несмотря на все усилия по организации встречи парламентариев, она не состоялась.

Российские парламентарии на официальной церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Встречи КНДР с Южной Кореей на полях МПС не будет, подтвердили в Совфеде
137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС) открылась в субботу. Россия впервые принимает делегатов этой старейшей политической организации мира, объединяющей парламентариев 173 государств. Ассамблея продлится до 18 октября.

В преддверии форума сообщалось, что северокорейский кризис может стать предметом обсуждения на ассамблее МПС, а при необходимости для проведения переговоров делегаций КНДР и Южной Кореи на полях парламентского форума могли быть созданы необходимые условия.

Встрече быть?

В день открытия ассамблеи Межпарламентского Союза глава южнокорейского парламента Чон Се Гюн заявил РИА Новости, что делегация Южной Кореи на ассамблее МПС пока не планирует встречаться с коллегами из КНДР. Однако позднее в тот же день депутат Национального собрания Республики Корея Пак Кён Ми сказала РИА Новости, что в делегации Южной Кореи не исключают, что встреча с представителями северокорейского парламента на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге все же состоится.

"Мы не уверены, будет ли проведена такая встреча в ходе этой ассамблеи МПС. Мы не исключаем возможности встречи с ними в ходе этой ассамблеи", — сказала депутат.

Валентина Матвиенко выступает на церемонии открытия 137-й Ассамблеи МПС в конгрессно-выставочном центре Экспофорум в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Матвиенко: нагонять страх на КНДР новыми учениями США и Южной Кореи опасно
Позднее представитель делегации КНДР на ассамблее заявил РИА Новости, что в условиях беспрецедентного давления США, а также принимая во внимание предстоящие учения американских и южнокорейских войск в зоне Корейского полуострова, говорить о том, чтобы представители Пхеньяна и Сеула, а также Пхеньяна и Вашингтона сели за стол переговоров не приходится. При этом собеседник агентства не назвал свое имя и должность.

"Пока нет планов", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли на полях МПС встреча. "В условиях предстоящих совместных учений США и Южной Кореи, а также принимая во внимание беспрецедентные санкции Штатов, разве можно говорить о том, чтобы сесть за стол переговоров?" — добавил представитель делегации КНДР.

По его словам, пока США не устранят ядерную угрозу и не прекратят враждебную политику в отношении Пхеньяна, КНДР не стоит говорить с Южной Кореей и с США.

В понедельник, 16 октября, стало известно, что глава парламента Южной Кореи Чон Се Гюн не исключает возможности встречи с делегацией КНДР в Петербурге, если она будет к этому готова.

Пхеньян не готов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник на встрече со спикером парламента Южной Кореи Чон Се Гюном выразила надежду, что делегации Сеула и Пхеньяна все же встретятся на полях МПС, если северокорейцы согласятся на такое предложение.

Совместные учения Южной Кореи и США
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Эксперт рассказал о возможном ответе КНДР на учения США и Южной Кореи
Однако после встречи с делегацией КНДР она сообщила журналистам, что северокорейская делегация не готова к переговорам с делегацией Южной Кореи и не будет с ней встречаться в Санкт-Петербурге.

"Делегация КНДР не готова к переговорам. Они считают, что обладание ядерным оружием — это единственный способ обеспечить свою безопасность, защитить суверенитет", — сказала Матвиенко.

Матвиенко объяснила нежелание КНДР вести переговоры тем, что градус недоверия между этими странами очень высок. "Прежде чем говорить о переговорах, надо постараться сформировать условия для них, как-то снизить, остановить эскалацию уровня напряженности, чтобы начать пошагово восстанавливать доверие", — отметила спикер.

Позднее в понедельник глава делегации КНДР Ан Дон Чхун заявил журналистам, что КНДР не будет встречаться с южнокорейской делегацией рамках МПС.

"Нет планов (встречаться)", — сообщил он журналистам.

Усилия будут продолжены

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Матвиенко: РФ продолжит попытки устроить встречу делегаций Пхеньяна и Сеула
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия будет продолжать стараться организовать встречу или переговоры представителей КНДР и Южной Кореи по парламентской линии.

"Мы будем продолжать усилия по организации встречи (КНДР и Южной Кореи — ред.)", — сказала она журналистам после встречи с делегацией Северной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

Она признала, что предстоит непростой путь, однако, если не искать решение, ситуация зайдет еще дальше в тупик.

"Мы еще раз высказали позицию России, что без поиска в непростых условиях политико-дипломатических решений ситуация и дальше будет загоняться в тупик. Это грозит серьезными последствиями для Северной Кореи, конечно же, с точки зрения гуманитарной составляющей", — заявила Матвиенко журналистам.

История вопроса

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Матвиенко обсудила с делегацией КНДР учения США и Южной Кореи
Президент США Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения северокорейской ядерной проблемы. США также выступили инициаторами международных санкций, которые дважды за последние месяцы вводил против КНДР Совет Безопасности ООН.

В понедельник США и Южная Корея начали в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". По данным южнокорейского телеканала YTN, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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