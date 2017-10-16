Саргсян рассказал о приемлемом для Армении решении карабахского коннфликта

ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Единственным приемлемым для армянской стороны решением карабахской проблемы является статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики вне Азербайджана, заявил в понедельник в Женеве президент Армении Серж Саргсян после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Алиев и Саргсян провели в понедельник переговоры в Швейцарии по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Ранее пресс-секретарь главы армянского государства Владимир Акопян заявил, что согласие Еревана идти на переговоры по Карабаху не означает изменения его позиции в вопросе урегулирования проблемы.

"Мы договорились принять меры для еще большего снижения напряженности, чтобы на передовой не было жертв. Должен сказать, что президент Азербайджана и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он также очень хорошо понимает сложность проблемы, как и я. Но проблема такова, что легких решений никогда не будет. Но в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может как-то повредить безопасности Карабаха. Для нас единственным решением является, чтобы Карабах был вне Азербайджана", — сказал Саргсян на встрече с представителями армянкой общины.

По его словам, никогда ни один армянский руководитель не может принять и реализовать иного решения. "Для этого мы сделаем все, параллельно развивая Армению, экономически укрепляя нашу страну", — цитирует слова Саргсяна его пресс-служба.

Встреча президентов прошла в постоянном представительстве Швейцарии при женевском отделении ООН. Переговоры начались в присутствии глав МИД двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, сопредседателей Минской группы Игоря Попова (РФ), Эндрю Шофера (США), Стефана Висконти (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Позже беседа между президентами продолжилась с глазу на глаз.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.