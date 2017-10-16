Санкции против КНДР противоречат уставу ООН, заявил глава делегации

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Резолюции, предполагающие санкции против Северной Кореи, противоречат уставу ООН, заявил в ходе выступления на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге глава делегации КНДР Ан Дон Чхун.

"Санкции против КНДР направлены на полную остановку внешней торговли КНДР, даже в тех областях, которые касаются выживания нашего народа. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставным документам МПС", — сказал он.

По его словам, США подтолкнули КНДР к обладанию водородной бомбой и разработке баллистических ракет. "США могут призывать другие страны вводить резолюции против КНДР и угрожать КНДР, но народ и армия КНДР готовы и дальше укреплять и полны решимости расширять свои ядерные силы до тех пор, пока не будет обеспечен мир в борьбе с США", — подчеркнул Ан Дон Чхун.

Он указал, что КНДР действует из соображений самозащиты, а также подчеркнул, что Пхеньян не будет обсуждать свое право на ядерное оружие до тех пор, пока США будут сохранять свою ядерную угрозу и воинственную политику по отношению к Северной Корее. "КНДР активизирует свои усилия для обеспечения суверенитета и права на существование", — заявил он.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.