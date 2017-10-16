Санкции против КНДР противоречат уставу ООН, заявил глава делегации

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Резолюции, предполагающие санкции против Северной Кореи, противоречат уставу ООН, заявил в ходе выступления на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге глава делегации КНДР Ан Дон Чхун.
По его словам, США подтолкнули КНДР к обладанию водородной бомбой и разработке баллистических ракет. "США могут призывать другие страны вводить резолюции против КНДР и угрожать КНДР, но народ и армия КНДР готовы и дальше укреплять и полны решимости расширять свои ядерные силы до тех пор, пока не будет обеспечен мир в борьбе с США", — подчеркнул Ан Дон Чхун.
Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.